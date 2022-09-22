Узнать о частичной мобилизации можно по телефону горячей линии | 360°

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Узнать о частичной мобилизации можно по телефону горячей линии

Вице-премьер РФ Чернышенко: 122 задействовали в решении вопросов частичной мобилизации

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Для решения вопросов частичной мобилизации в России с сегодняшнего дня задействована горячая линии 122. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Информацию можно получить на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».

Горячая линия действует во всех регионах, отметил Чернышенко и добавил, что губернаторы помогают в организации работы операторов.

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Власти собирают наиболее актуальные темы и разъясняют их, ответы Минобороны на часто задаваемые вопросы можно найти на официальном портале «Объясняем.рф».

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«Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер призвал не доверять слухам и непроверенной информации и опираться только на официальные источники.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В своем обращении к россиянам глава государства сказал, что граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Частичная мобилизация в РФ

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