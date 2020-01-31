Гороскоп на 02.02.2020. Зеркальная дата станет важной для некоторых знаков

В начале февраля календарь покажет красивую цифру — 02.02.2020. Это десятый день в лунном календаре. Что же особенного можно узнать об этой дате, если взглянуть на звезды? Астропсихолог Инга Лозанчич поделилась с «360» гороскопом и рассказала, что для некоторых знаков зодиака это важное время.

На этой неделе и до 2 февраля Венера находится в Рыбах, а значит, что это удачное время для любви, следует из гороскопа Лозанчич. Да и вообще все планеты гармонируют. Но и здесь не все так просто.

Это жертвенная любовь, когда Венера в Рыбах. Ты не думаешь о себе, думаешь о другом. В воскресенье она тоже будет. Меньше эгоизма, больше желания облагородить пространство Инга Лозанчич.

Что говорит гороскоп Львам, Скорпионам и Тельцам? Звезды подготовили для них «резкие, неожиданные ситуации» и желания. Для этих знаков уготовлены перемены. К списку можно добавить и Водолеев, но «им не привыкать, они всю жизнь на пороховой бочке».

Самым важным временем, если судить по гороскопу, 2 февраля 2020 года станет для Козерогов, Овнов, Весов и Раков. Поэтому обладателям этих знаков стоит присмотреться к происходящему в их жизни в этот день.

Время для Козерогов очень серьезное, для знака Весы, Овен и Рак, однозначно. Там сейчас три планеты, для них в жизни сейчас очень важный выбор происходит. У них может многое меняться. Это возможно со знаком плюс, но не просто и не быстро, а через большое переосмысление. Этот день им использовать для своего этапа на пути было бы неплохо Инга Лозанчич.

В ближайшие 20 дней ни одной ретроградной планеты нет, все энергии планет идут правильно, сказала астропсихолог, рассказывая о гороскопе на 2 февраля. Что это значит? Планета не движется необычным образом и ее воздействие менее очевидно. Иногда это становится настоящим благословением, а иногда может замедлить процесс созревания события.

«Мы в начале лунного цикла, луна возрастает, с каждым днем прибывает жизненная энергия. Нет статичных Уранов, Плутонов, затмений. Люди, живите, работайте, любите. Сейчас море спокойное. Дальше от вас зависит, как вы поведете ваш корабль. От человеческой воли кое-что зависит, зависит от позитивного настроя. Он многое меняет, мысли и слова магические. Ты подумал, а это уже начинает реализоваться и выходит на реальный план. Надо думать о том, что ты думаешь», — заключила Лозанчич.

Больше о значении даты 02.02.2020 с точки зрения нумерологии и астрологии — в материале «360».