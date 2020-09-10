Городскую дамбу Петербурга закрыли из-за штормового предупреждения

Данная мера принята, чтобы избежать наводнения в городе. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

В связи с усилением западного и северо-западного ветра прогнозируется повышение уровня воды в дельте реки Невы до критических значений.