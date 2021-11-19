Городской водоканал Петербурга соединил туалеты и «Игру в кальмара»

Городской водоканал Петербурга выпустил видео, которое посвятил засорам уборных. В ролике сделали отсылку к популярному корейскому сериалу «Игра в кальмара». При этом в пресс-службе организации отметили, что сделали это ради привлечения внимания.

Об этом «Подъему» сообщили в пресс-службе городского водоканала Петербурга. Там подчеркнули, что видео не имеет ничего общего с сериалом, отсылки использовали, только чтобы заинтересовать общественность.

В городском водоканале отметили, что приурочили видео ко Всемирному дню туалета. Главной проблемой, с которой сталкиваются канализационные системы и туалеты, назвали людей: они знают, что в канализацию нельзя смывать ничего, кроме туалетной бумаги, но продолжают бросать туда запрещенные предметы. В их числе строительный мусор, жир со сковородок, влажные салфетки и прокладки.

«К этому и был видеоролик. Никакой связи нет, конечно, это просто отсылка к нашумевшему сериалу, привлечение внимания, чтобы общественность хоть как-то комментировала. И у нас получилось. Думали, как снять интереснее, и попробовали вот так», — отметили в пресс-службе.

Собеседник уточнил, что в ролике снимались сотрудники водоканала, в том числе он сам. Он добавил, что исполнил роль кальмара, а также подчеркнул, что смотрел все серии корейского сериала.