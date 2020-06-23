    23 июня 2020, 11:28

    Городской транспорт перестал работать в столице Тывы из-за COVID-19

    Мария Шагиахметова

    В столице республики Тывы власти приостановили работу общественного транспорта. Кроме этого жителям региона запрещено покидать свои населенные пункты. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города Кызыл.
    Городской транспорт перестал работать в столице Тывы из-за COVID-19

    «Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора, мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения», — говорится на сайте администрации.

    Такие ограничительные меры власти города приняли из-за постоянного роста количества зараженных коронавирусом. Ежедневно в республике выявляется 140-150 заболевших. В сообщении говорится, что местные «эпидемиологи бьют тревогу», большинство пациентов — родственники. Также продолжает увеличиваться количество тяжело больных. А больницы и поликлиники республики «испытывают колоссальную нагрузку».

    Власти города рекомендуют жителям оставаться дома. При выходе на улицу соблюдать все правила безопасности и использовать защитные средства.

    На сегодняшний момент в России выявлено почти 600 тысяч зараженных. За сутки коронавирус подтвердился у 7425 россиян. При этом у 32,7% выраженных симптомов болезни не было.