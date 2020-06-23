Городской транспорт перестал работать в столице Тывы из-за COVID-19

«Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора, мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения», — говорится на сайте администрации.

Такие ограничительные меры власти города приняли из-за постоянного роста количества зараженных коронавирусом. Ежедневно в республике выявляется 140-150 заболевших. В сообщении говорится, что местные «эпидемиологи бьют тревогу», большинство пациентов — родственники. Также продолжает увеличиваться количество тяжело больных. А больницы и поликлиники республики «испытывают колоссальную нагрузку».

Власти города рекомендуют жителям оставаться дома. При выходе на улицу соблюдать все правила безопасности и использовать защитные средства.

На сегодняшний момент в России выявлено почти 600 тысяч зараженных. За сутки коронавирус подтвердился у 7425 россиян. При этом у 32,7% выраженных симптомов болезни не было.