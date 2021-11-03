Городской гражданский форум пройдет в Новом Уренгое

Городской гражданский форум в Новом Уренгое состоится 4 ноября. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Главными темами станут «Тренды развития некоммерческого сектора на Ямале» и «Проблемные вопросы в области обращения с животными».

Часть мероприятия пройдет в онлайн-формате. Очная часть пройдет 4 ноября с 11:00 до 16:00 в многопрофильном колледже.

Одним их экспертов форума станет член Консультативного совета по вопросам межнациональных отношений при губернаторе Санкт-Петербурга Борис Панич.