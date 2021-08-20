Городское телевидение Салехарда объявило о прекращении вещания

Местное телевидение Салехарда «Северный ветер» прекращает свое вещание. Такое решение связано с переходом телерадиокомпании на интернет-формат с 20 августа. Об этом сообщил сайт «Север-Пресс».

Директор и главный редактор «Северного ветра» Эдуард Панасюк пояснил причину закрытия оффлайн-формата. По его словам, все жители города имеют свободный доступ к интернету. Они могут посмотреть любые программы телеканала на страницах в Сети в любое удобное время.

Сейчас компания работает над разработкой информационного новостного портала, который должен быть запущен в конце осени. При желании местные жители могут посмотреть программы «Северного ветра» на телеканале «Ямал-Медиа».