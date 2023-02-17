Общество 17 февраля 2023, 03:23 Городским властям захотели дать право изымать земли под остановки и эстакады Депутаты предложили упростить изъятие земель для строительства мостов Телеканал «360»

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Властям населенных пунктов хотят разрешить изымать земельные участки для возведения остановок или прокладки трамвайных путей. Законопроект об этом внесут на рассмотрение в Госдуму, сообщил член Комитета ГД по экономполитике Эдуард Кузнецов «Парламентской газете».

Он напомнил, что сейчас согласно Земельному кодексу участок могут изъять для государственных или муниципальных нужд только в определенных случаях, например, для прокладки газопровода. А вот изъять землю для строительства или реконструкции объектов транспорта муниципального уровня можно только при отсутствии мест для их строительства.

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«Поэтому предлагается разрешить изымать участки под объекты транспорта местного значения, если такая инфраструктура предусмотрена утвержденными проектами планировки территории. Это позволит изымать землю у третьих лиц», — отметил Кузнецов.

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Депутат добавил, что наблюдается парадокс, когда для прокладки дороги участок изъять можно, а для строительства на ней эстакады — нет. Именно поэтому необходимо внести изменения в Земельный кодекс.

По словам члена Комитета ГД по аграрным вопросам Дмитрия Лоцманова, принятие инициативы поможет улучшению муниципальных транспортных артерий и развитию экологических видов транспорта.