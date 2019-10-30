Городские телеканалы закрылись в Екатеринбурге

«Все техническое оборудование продано телекомпании „Четвертый канал“. Журналисты и другие сотрудники были уволены еще летом со всеми полагающимися выплатами. После нас осталось пустое помещение площадью 900 квадратных метров в центре города, которому ищут новых хозяев», — отметил источник.

Ранее стало известно, что екатеринбургские телеканалы, принадлежавшие «Уральской горно-металлургической компании», закрываются. Это решение принял владелец.