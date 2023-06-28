Общество 28 июня 2023, 18:56 Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды Бирюков: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды Сайт мэра и правительства Москвы

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Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающихся ливней и гроз, сообщил журналистам АГН «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлены силы и средства для ликвидации последствий непогоды, организовано информирование жителей. Петр Бирюков Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Синоптики прогнозировали дождь, местами — грозы и ливень, начиная с вечера среды и до конца дня четверга. Специалисты готовятся к выпадению до 35 миллиметров осадков. Это почти половина месячной нормы.

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В местах возможного скопления воды разместят спецтехнику и организуют круглосуточное дежурство полутора тысяч аварийных бригад.

Ранее МЧС призвало москвичей быть внимательными, соблюдать безопасность движения и избегать плохо закрепленных конструкций и деревьев.