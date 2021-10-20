Городская станция скорой помощи Петербурга переедет в другое место

Городская станция скорой помощи Петербурга переедет в район Старо-Невского проспекта и будет находиться рядом с Миргородской и Кременчугской улицами, в непосредственной близости от исторических корпусов «старой» Боткинской больницы. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На место, на котором когда-то планировались расширить Боткинскую больницу, переезжает после перепроектирования и ремонта Городская станция скорой медицинской помощи. На перепроектирование уже заложены восемь миллионов. На Малой Садовой они буквально ютятся, места очень мало. На Миргородскую уже переносят все линии связи, там будет полноценный диспетчерский центр. Переезд может состояться в ближайшей перспективе», — сообщил Сарана.

Боткинская-юг будет по-прежнему принимать пациентов с гепатитами, ВИЧ-инфекцией и другими опасными инфекционными заболеваниями. Когда закончится строительство новых корпусов стационара в Колпино, всех больных перенаправят туда.

Первые пять станций скорой помощи в Санкт-Петербурге были открыты в 1899 году. К 1900 году была организована центральная станция, ставшая координатором работы районных станций скорой помощи.