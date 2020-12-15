Городская елка в Петербурге стала самой дорогой из семи городов-миллионников

По данным ИА «Невские новости», она стоила 13 миллионов рублей. Также известно, что стоимость городской елки в Москве составила 7,9 миллиона рублей. Самая дешевая ель оказалась в Нижнем Новгороде. По данным издания, ее вместе с украшениями оплатил «Сбер», то есть город получил ее бесплатно.