Общество 04 января 2023, 17:06 Городская больница Кременной исключила госпитализации из-за обстрелов Экс-посол ЛНР Мирошник: больница Кременной перешла на амбулаторный прием из-за обстрелов РИА «Новости»

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Больница в Кременной в Луганской Народной Республике перешла только на амбулаторный прием пациентов, госпитализировать людей нет возможности из-за обстрелов. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы стремятся сделать жизнь в Кременной невыносимой. <…> Районная больница принимает больных только амбулаторно», — отметил он.

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По словам Мирошника, тяжелобольных вывозят в другие города республики, госпитализировать на месте практически нет возможности из-за постоянных обстрелов. Так, во вторник, 3 января, большинство жителей из домов и укрытий не выходили.

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Город испытывает и серьезные коммунальные проблемы. Теплоснабжение Кременной может прийти в негодность из-за постоянных взрывов, которые повреждают трубы, в том числе газовые. В итоге целые улицы остаются без газоснабжения.

Бывший посол ЛНР в Москве напомнил, что перебои с отоплением зимой представляют опасность, так как охлаждение может привести в негодность всю систему.

В конце декабря Мирошник назвал реальную цель «мирного саммита» Украины.