Городов без больных COVID-19 не осталось в ЯНАО

По данным информагентства, в Салехарде COVID-19 заболели 100 человек, Новом Уренгое — 76, Ноябрьске — семеро, Надыме — трое, в Лабытнангах — двое, Губкинском — один, Тарко-Сале — один. Уточняется, что всего в регионе зафиксировано 268 случаев заражения инфекцией.