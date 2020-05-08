Городов без больных COVID-19 не осталось в ЯНАО
За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус выявили у 36 человек, в том числе у одного жителя Муравленко. Таким образом, в регионе не осталось городов без больных COVID-19. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, в Салехарде COVID-19 заболели 100 человек, Новом Уренгое — 76, Ноябрьске — семеро, Надыме — трое, в Лабытнангах — двое, Губкинском — один, Тарко-Сале — один. Уточняется, что всего в регионе зафиксировано 268 случаев заражения инфекцией.