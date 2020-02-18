    18 февраля 2020, 16:16

    «Города трудовой доблести» появятся в России

    Дарья Морозова

    Закон о введении звания «Город трудовой доблести» принят во втором чтении. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Предложил этот закон президент России Владимир Путин.

    Звание получат города, которые внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

    На территории «Городов трудовой доблести» установят стелу с гербом города и текстом соответствующего указа президента России.