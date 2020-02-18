«Города трудовой доблести» появятся в России

Предложил этот закон президент России Владимир Путин.

Звание получат города, которые внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

На территории «Городов трудовой доблести» установят стелу с гербом города и текстом соответствующего указа президента России.