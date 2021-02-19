Города с лучшей зарплатой назвали жители России

Россияне назвали города с лучшей заработной платой в их сфере. Москва не во всех отраслях оказалась на первой строчке.

Исследование провел сервис «Работа.ру», результаты которого опубликовал РБК.

Большинство респондентов — 86% — заявили, что наибольшую зарплату в их сфере можно получить только в Москве. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Его назвали 29% участников опроса, на третьем месте с результатом 7% расположился Новосибирск.

В пятерку вошли Екатеринбург, который указали 7% опрошенных и Казань - 6%.

При этом Москва стала лидером не во всех отраслях. В сфере ресторанного бизнеса она уступила Сочи. Средние зарплаты в курортном городе, предполагают россияне, составляют 68 тысяч рублей.

Новосибирск обошел столицу по уровню зарплат в банковской, финансовой и инвестиционных сферах. Специалисты, по мнению респондентов, могут получать около 110 тысяч рублей в месяц.

Респонденты считают, что в Санкт-Петербурге можно получать неплохие деньги в сфере образования — 77 тысяч рублей, в сфере транспорта и логистики — 102 тысячи рублей.

Столица отличилась высокими зарплатами в сфере IT. Специалисты этой области ожидают, что будут получать 126 тысяч рублей в месяц. В области маркетинга, PR и СМИ, по мнению участников опроса, можно зарабатывать в среднем 123 тысячи рублей в месяц.

В сфере медицины Москва также лидирует. Специалисты этой сферы рассчитывают получать около 82 тысяч рублей.