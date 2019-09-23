«Города одиноких людей»: психолог объяснила «старение» российских невест

Принц подождет. Позднее замужество россиянок — самое правильное решение Подробнее

Психолог объяснила, что отношение россиян к браку изменилось. Они начали относится к этому моменту серьезнее. Перед тем, как обзавестись потомством, молодые люди стремятся получить образование, заработать на квартиру, достичь стабильности в жизни. Многие пары в России предпочитают пожить в гражданском браке и не расписываются до появления детей.

Бояринова также отметила изменения и в обществе. Люди стремятся подольше пожить для себя, реализовать свои мечты, решить свои проблемы. Момент официального бракосочетания и семейной жизни, по ее словам, люди сейчас отодвигают все дальше и дальше.

Психолог отметила, что, несмотря на всевозможные статистики и мнения, вопрос первого бракосочетания очень индивидуален. По ее словам, одни женщины выходят замуж в 18, другие — в 45.

«Особенно большие города — это города одиноких людей, где людей много, но люди не видят друг друга, и проблема создать какие-то нормальные серьезные отношения. Все ушло в интернет. Поэтому кто-то уже в 18 лет женится, кто-то первый раз в 45 женится. это все индивидуально. Я не думаю, что надо об этом как-то сильно переживать», — заключила Бояринова.