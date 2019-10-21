Города-лидеры в расселении ветхого жилья назвали в Подмосковье

По итогам трех кварталов 2019 года лидерами по количеству расселенного аварийного жилья в Подмосковье стали Клин, Рузский округ и Кашира. Об этом сообщила пресс-служба областного Минстроя.

«С начала года в городском округе Клин за бюджетные средства расселено почти 3450 квадратных метров, в Рузском округе — более 2 тысяч квадратных метров, в Кашире — 1,9 тысячи квадратных метров», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Таким образом, по итогам трех кварталов современное жилье в Клину получили почти 300 жителей, в Рузском городском округе — более 120 человек и в Кашире — 109 человек.

В пятерке лидеров также городской округ Луховицы, расселивший 1,4 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда, и Сергиево-Посадский округ с 1,38 тысячи квадратных метров.

Более 500 квадратных метров аварийного жилья с начала года успешно расселили Ступино (980 кв. м, 48 человек), Егорьевск (881 кв. м, 84 человека), Ликино-Дулево (737 кв. м, 35 человек), Волоколамский округ (709 кв. м, 40 человек).

В рамках этапа переселения 2020 года досрочно в текущем году переселены 99 человек из 48 аварийных помещений общей площадью порядка 1,9 тысячи квадратных метров.