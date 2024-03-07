Общество 07 марта 2024, 15:18 Gorod55.ru: бывший ректор Омского педуниверситета Константин Чуркин скончался в возрасте 77 лет

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Министр образования Омской области Иван Кротт в своем Telegram-канале сообщил о смерти бывшего ректора Омского педагогического университета Константина Чуркина. На момент смерти ему было 77 лет, написал сайт Gorod55.ru.

Чуркин руководил вузом в течение 20 лет, а также преподавал на кафедре отечественной истории.

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«Он был легендой университета, очень мудрым преподавателем и грамотным руководителем, который 20 лет возглавлял вуз», — написал в своем сообщении Кротт.

Причины смерти профессора не называются.