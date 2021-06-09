Член комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обсудил с «Газетой.ru» идею со снижением скорости движения на городских улицах с 60 километров в час до 30 километров в час.

Парламентарий заметил, что в России не та дорожная инфраструктура, как в европейских странах.

«В Москве много всего настроено, много знаков, путаница. Есть ввести 30 километров в час, город вообще встанет», — предупредил депутат.

В качестве альтернативы он предложил строить подземные переходы для пешеходов или обозначить знаками те места, где нужно снизить скорость.