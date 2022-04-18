Форум социальных технологий «Город — это мы!» уже в восьмой раз прошёл в Норильске по инициативе «Норникеля». «Люди», «Среда для жизни» и «Технологии» — по этим смысловым трекам был структурирован форум. А его главной темой стала устойчивость городов в условиях турбулентности.

Как и всегда, в Норильск прилетели авторитетные эксперты. Например, влияние технологических трендов на развитие общества в ближайшем будущем представил в треке «Технологии» промышленный дизайнер, футуролог Владимир Пирожков, работавший над дизайном «суперджета», факела Олимпийских игр в Сочи и различных моделей автомобилей. Он посетил Норильск впервые и отметил, что у региона есть своё обаяние: «Город сильный, крепкий, потому что он постоянно борется со стихией. Я спрашиваю местных: „А вам здесь нравится?“ И многие говорят: „Слушайте, здесь есть своя фишка, есть какой-то магнит“. Определить, идентифицировать эту фишку и увеличить ее может быть очень привлекательно для других людей».

«Мы будем жить в каком-то интересном будущем. Это будущее может быть спрогнозировано и достаточно научно. Я показал верхушечку тяжеленного айсберга — а вы можете на нее посмотреть, идентифицировать себя в этой системе координат и представить себе, как бы это могло быть здесь. Я показывал, что будет в мире в принципе, а что из этого взять руководству Норильска или, например, градообразующему предприятию — они могут для себя решить сами. Важно, чтобы горожанам это нравилось, чтобы им было комфортно, чтобы они хотели остаться, их дети хотели остаться здесь», — добавил Владимир Пирожков.

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов раскрыл тему взаимоотношений промышленных предприятий и городов, их репутационного капитала и прочности в условиях турбулентности. «Устойчивость к разного рода стрессам в современных условиях — это уже не стабильность, а скорее способность сохранять динамику в условиях турбулентности. Мир уже никогда не будет прежним, и мы оказались в условиях непредсказуемости», — подчеркнул эксперт.

Сами норильчане тоже задавали тренды. О работе эндаумент-фонда «Наш Норильск» в треке «Люди» рассказала его директор Анна Макуха: «Эндаумент — это такой целевой капитал, который сформирован некоммерческой организацией. Сформирован он за счет пожертвований. Благотворитель делает взнос в пополнение целевого капитала, далее он передается в управляющую компанию, где средства инвестируются, и мы получаем доход. И уже на доход от инвестирования мы поддерживаем различные НКО».

На форуме рассказали и о том, какие классические для эндаумента направления стали грантополучателями в Норильске. Так, поддержку получил Таймырский колледж, создавший рекрутинговый центр для привлечения в арктическую зону высококвалифицированных специалистов. В этом же списке Драматический театр Заполярья, активно вовлекающий молодёжь города, для постановок мюзиклов. Мультимедийный формат «Ожившие полотна» во всём мире вызвал новый интерес к живописи, а краеведческий музей в Никеле с использовал его, чтобы по-новому показать быт и культуру народов севера. Здесь же система библиотек Норильска, которая стала клубом по интересам, центром обмена опытом и знаниями. К слову, ценность общения особенно для моногородов системно звучала в треке «Люди». Готовность вместе создавать и делать то, что нравится — так сформулировали в нём идеальную формула устойчивости.

Вместе горожане активно генерируют идеи и обсуждают, как их реализовать максимально эффективно. Это происходило и во время хакатона — «хакерского марафона», который прошёл во второй день форума. «Здесь можно получить направление, как правильно работать, узнать технологии, которые позволяют тебе мыслить не на уровне учреждения, а на уровне города. Благодаря вот такому мышлению, которое здесь, на форуме, сформировалось, мы взяли несколько грантов в благотворительной программе „Мир новых возможностей“: городской фестиваль „Этно-детушки“, музей коренных народов Севера на базе детского сада», — рассказала урожденная норильчанка Екатерина Фролова, которая трудится в сфере дошкольного образования и уже в четвертый раз принимает участие в мероприятии.

Форум «Город — это мы!» проводится в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин рассказал, что цель форума — это перезагрузка города и отношения к нему горожан, обмен практиками и опытом. «Важно, чтобы люди поверили в изменения, поверили, что в них могут принимать участие. Меня очень порадовало количество молодёжи в зале, потому что это будущее города и компании, и это будущее начинается сегодня, в первую очередь в головах. Форум — это возможность заглянуть в Норильск-2035, посмотреть какой должна быть реновация, чтобы потом можно было сказать детям „это сделал, в том числе, и я“», — отметил Сухотин.

Любопытно, что предметный разговор о будущем Заполярья впервые принимал уникальный спорткомплекс «Айка», построенный два года назад при поддержке «Норникеля». Один из лучших в стране спортивных объектов вполне можно назвать наглядным примером того, как глобальные планы по модернизации Норильска не расходятся с делом.