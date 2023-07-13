Эксклюзив 13 июля 2023, 14:32 «Город, конечно, весь в шоке». Жители простились с убитой в Симе 11-летней девочкой Видео «360»: жители Сима простились с убитой в Челябинской области 11-летней девочкой

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В Симе началась церемония прощания с убитой в Челябинской области 11-летней девочкой. Горожане пришли проводить ребенка в последний путь. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

«Все должно быть в рамках закона, чтобы его по всей строгости наказали. Город, конечно, весь в шоке, потому что такого никогда не происходило», — рассказала одна из местных жительниц.

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Школьница не вернулась домой после прогулки 9 июля. Шестиклассница встретилась с подругой в парке, а после перестала выходить на связь. На поиски ребенка отправились местные жители, волонтеры и представители экстренных служб. На следующий день удалось найти рюкзак девочки — он был в городской реке. Неподалеку обнаружили чехол от мобильного телефона.

Днем 11 июля тело школьницы нашли. По данным следствия, девочку убили и закопали. По подозрению в совершении преступления задержали отца подруги шестиклассницы. В СК сообщили, что предполагаемый злоумышленник увез жертву в лес, где надругался над ней. Мужчина признался, что зарезал ребенка, напомнил «Царьград». Издание отметило, что причиной расправы стал алкоголь — жителю Сима нельзя было употреблять спиртное. Задержанному предъявили обвинения, а суд отправил его под арест.