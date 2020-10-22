Дно стало самым «матерящимся» России

Город Дно, который расположен в Псковской области, стал самым «матерящимся» населенным пунктом нашей страны. По данным исследования агентства «Интериум», местные жители чаще других граждан пользуются нецензурной лексикой в социальных сетях.

Уточняется, что город занял первое место в списке с индексом 1786,05. На второй строчке находится Краснодар. Его индекс меньше показателей лидера рейтинга в 13 раз — 131,87. На третьем месте оказалась Москва, сообщил сайт kp.ru.

По словам специалистов, в этом году нецензурной лексики стало больше. А еще практически в два раза увеличился словарный запас бранных слов. Эксперты считают, что это может быть обусловлено непростой ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса.

Дно представляет собой маленький город с населением около семи тысяч человек. Он находится восточнее областного центра на 113 километров. Населенный пункт известен тем, что в 1917 году во время Февральской революции на станции Дно царь Николай II подписал документ об отречении от престола.