«Город большой, но все одинокие здесь». Избитый в метро признался, что не ожидал равнодушия от пассажиров

Москвич Роман Ковалев рассказал, что когда три дагестанца, избивавшие его в вагоне метро, выбежали на станции, девушки вышли вместе с ним и помогли ему умыть лицо. Однако его удивило бездействие других пассажиров. Об этом он сообщили в интервью «360».

Ковалев признался, что в последний раз дрался давно. И по его словам, он скорее разнимал других.

В момент избиения в вагоне метро никто не пришел ему на помощь, но когда все закончилось, тут же поспешили разные люди.

«Двери открылись, они, видимо, выбежали, я уже этого не видел. Мне какие-то девушки помогли, они со мной вышли на станции, салфетки влажные дали лицо умыть. Полицейский очень быстро подскочил, отвел меня, говорит, будешь заявление писать? Я, честно, сначала сомневался, а потом ему звонят, говорят, поймали. Я такой — буду», — рассказал он.

Роман остался благодарен девушке, которая через диспетчера вызвала полицию. По его мнению, это произошло по удачному стечению обстоятельств.

Молодой человек не ожидал, что все будут наблюдать за тем, как его избивают, и никто не вмешается.

«Город большой, но все одинокие здесь», — сказал он.

С девушкой, за которую он заступился, Роман не связывался. Но он не исключил, что ее сообщение могло затеряться в общей гуще. Ему много пишут до сих пор, и он не может все разобрать. Он допустил, что она могла быть среди тех, кто вышел с ним из вагона и помог, но тогда он ничего не видел.

Дагестанцы, которые его избили, не выходили на связь и не пытались с ним связаться. При этом люди из Дагестана писали ему и выражали поддержку, осуждая поступок.