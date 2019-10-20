Горный мастер без образования работал на затопленном прииске в Красноярском крае

Горный мастер должен был организовывать и проводить работы на территории золотодобывающего прииска. Однако он трудился в компании, не имея никакого специального образования, утверждают в СК.

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Дамбы возвели, чтобы отвести грунтовые воды на участке золотодобычи. Тем не менее никто не оформлял каких-либо разрешительных документов. Начальник участка понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления, но ничего не предпринял, считают следователи.

Также стало известно, что на артели был целый каскад дамб — в итоге прорвало пять из них.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Правоохранители допросили директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации, а также свидетелей. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следователи изучили документацию, изъятую в ходе обысков. После этого они выяснили, что работы в золотодобывающей артели проводились с нарушениями.

Дамбу прорвало в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино, на территории золотодобывающего прииска. Прорыв начался с верхней дамбы, волна достигала в высоту четырех-пяти метров. А потом по цепочке разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Затоплены два общежития временного типа, рассчитанных на почти 80 человек. Погибли 15 местных жителей, 14 госпитализированы. Пятеро пропали без вести.

Утром 20 октября начали разбирать завалы. В районе ввели режим ЧС.