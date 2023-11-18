Общество 18 ноября 2023, 15:56 Горный гидротоннель прорубили в Крыму для подачи воды в Ялту Новый 7-километровый гидротоннель прорубили под Ай-Петри в Крыму Aleksander Lyskin/Global Look Press

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Новый семикилометровый гидротоннель прорубили в Крыму под Ай-Петри для подачи воды в Ялту. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

Строительство тоннеля стало одним из самых масштабных проектов развития Крыма стоимостью около девяти миллиардов рублей.

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«Физически тоннель готов», — отметил Булыгин.

Специалисты начнут готовить объект к чистовой отделке. Завершить все работы окончательно планируется в апреле, после этого будет осуществляться приемка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что республика потребует от Украины более трех миллионов рублей компенсации за водную блокаду. Общественная палата Крыма уже составила иск. Арбитражный суд республики начал рассматривать первый иск об ущербе бюджету региона от водной блокады.