Общество 15 января 2024, 09:52 Горные курорты Сочи открыли трассы после снегопадов РИА «Новости»: в Сочи открыли трассы горных курортов после снегопадов РИА «Новости»

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Большую часть горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» начали открывать в понедельник с 09:00 утра. Об этом РИА «Новости» рассказали в информационном центре компании.

Днем ранее руководство курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» сообщило о закрытии части трасс из-за снегопадов и лавинной опасности.

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«Вероятно, откроем большую часть трасс в течение дня. Однако возможно очередное ухудшение погодных условий и последующее закрытие части трасс», — отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Оператор информационного центра уточнила, что в понедельник откроют трассы на Северном и Южном склонах.

Пресс-служба курорта «Красная Поляна» также сообщила, что с 09:00 заработают трассы «Сноупарк», «Снежная», «Струна», «Панорама», «Первый снег» и «Аибга».

Администрация «Сочи» в Telegram-канале добавила, что 15 и 16 января в городе задержится непогода с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что иностранцы начали вдвое чаще приезжать на горнолыжные курорты в Сочи.