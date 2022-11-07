Горнолыжный сезон начался в Мурманской области на месяц раньше | 360°

Общество 07 ноября 2022, 12:52 Горнолыжный сезон начался в Мурманской области на месяц раньше

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В этом году катание на лыжах в Мурманской области началось на месяц раньше обычного. Об этом написал ОТР.

Специалисты смонтировали еще одну систему для образования искусственного снега, а также установили дополнительные линии освещения.

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«Я, как катающийся человек, безумно этому рада, потому что хватает у нас девять месяцев открытие сезона. Открыт сезон — это отлично», — сообщила журналистам одна из посетительниц.

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Курорт «Большой Вудъявр» является одним из ключевых туристических объектов в регионе. Здесь сезон длится дольше, чем на других курортах России и Европы.