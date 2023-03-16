16 марта 2023, 19:16
Горнолыжный комплекс «Октябрьский» в Лабытнанги отметит свой юбилей соревнованиями по сноуборду
Горнолыжный комплекс «Октябрьский» в Лабытнанги проведет различные мероприятия в честь своего двадцатилетнего юбилея. В первых числах апреля на склоне комплекса пройдут соревнования по сноуборду, сообщило агентство «Север-Пресс».
Отмечается, что программа мероприятий также включит в себя реконструкцию Ледового побоища со сценами битвы на мечах.
Реклама
По данным «Ямал медиа», организаторы запланировали также чемпионат по зимней рыбалке.
Реклама
Реклама
Реклама