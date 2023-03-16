Общество 16 марта 2023, 19:16 Горнолыжный комплекс «Октябрьский» в Лабытнанги отметит свой юбилей соревнованиями по сноуборду

Читать 360tv в

Горнолыжный комплекс «Октябрьский» в Лабытнанги проведет различные мероприятия в честь своего двадцатилетнего юбилея. В первых числах апреля на склоне комплекса пройдут соревнования по сноуборду, сообщило агентство «Север-Пресс».

Отмечается, что программа мероприятий также включит в себя реконструкцию Ледового побоища со сценами битвы на мечах.

Реклама

По данным «Ямал медиа», организаторы запланировали также чемпионат по зимней рыбалке.

Реклама