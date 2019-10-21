Горного мастера прииска из Красноярска арестовали на два месяца. Он не видел должностную инструкцию

Железнодорожный суд Красноярска избрал меру пресечения для горного мастера золотодобывающего прииска Евгения Александрова. Он арестовал обвиняемого на два месяца, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Обвиняемый свою вину не признает. Он заявил, что на этой дамбе работал меньше месяца — с 26 сентября 2019 года. Он пояснил, что вышел на эту должность на замену другого сотрудника. Во время допроса Александров заявил, что не был ознакомлен с должностной инструкцией. Ему указали на то, что он поставил свою подпись в трудовом договоре, которая подтверждает, что он был с ней ознакомлен, как и рядом других правил. В ответ горный мастер заявил, что не помнит, что подписывал и на руках этих документов не имеет.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее в понедельник, 21 октября, суд арестовал на два месяца начальника работ на прииске в Красноярском крае. Он признал свою вину и заявил, что недосмотрел за объектом, за который нес ответственность.

Пять дамб технологического водоема золотодобывающей артели разрушились в районе деревни Щетинкино ночью 19 октября. Потоки воды обрушились на два общежития для рабочих. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести, различные травмы получили еще 44 человека.

Суд выяснил, что строительство дамб проводилось незаконно, без каких-либо разрешающих документов.