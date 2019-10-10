Горняки с Урала предложили «вернуть крепостное право»

Чтобы привлечь внимание к петиции, рабочие с предприятий Южного Урала записали видеоролик. Они хотели объяснить, как непросто приходится им — жителям небольших и моногородов. Труженики получают зарплату в 12 тысяч рублей, на которую непросто жить и нельзя никуда уехать.

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Съемки ролика — инициатива группы членов Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).

Жители Урала посочувствовали работодателям, которые «прикладывают титанические усилия». Руководители предприятий выдают платные путевки в детский лагерь, зарплату за три года на 2% индексируют. А взамен получают только жалобы, проверки и протесты профсоюзов.