Горку из кладбищенской земли сделали для детворы в Омской области

В Сети появилась видеозапись, на которой заметны элементы венков и искусственных цветков, торчащие из насыпанного вала.

Правительство Омской области заявило, что администрация Красноярского сельского поселения направила запрос об исключении ритуальных отходов из грунта ответственным за возведение конструкции лицам. Если этого не сделают, последует административная ответственность.

Позднее местная администрация сообщила, что строительство ледяной горки не планировалось. Ритуальный же мусор вывезли с кладбища и сформировали в насыпь для подъема-спуска лыжни.