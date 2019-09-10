Горки, тренажеры, песочница и гимнастический куб. Три новых детских площадки установили в Железнодорожном

Свой день рождения Балашиха отпразднует только в субботу, а жители уже начали принимать подарки. Так, в Железнодорожном установили три детские площадки по губернаторской программе. Все они тематические и рассчитаны на детей разных возрастов.

Пока мама дает интервью, у четырехлетнего Саши не хватает терпения — он взбирается наверх, чтобы протестировать новую лесенку на только что построенной детской площадке.

Источник фото: телеканал «360»

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Во дворе на Советской она появилась по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

«Был маленький городок и маленькая песочница, детой очень много собиралось, сейчас конечно тоже много будут собираться. Построили огромный комплекс», — делится местная жительница Наталья Кочетова.

Источник фото: телеканал «360»

На 450 квадратных метрах — качели, горки, карусель, тренажеры и отдельная зона с песочницей для самых маленьких. Здесь же есть и гимнастический куб из трех элементов-шестигранников.

Источник фото: телеканал «360»

На ламинированной фанере такие же зацепы, как на скалодроме. Лазать по нему будет безопасно — металлический каркас, шурупы и другие скрепляющие детали спрятаны внутри конструкции.

Источник фото: телеканал «360»

«Это специально безопасные головки с внутренним шестигранником, которые после того, как последний лист закрывается, закручивается. Антивандальное исполнение — можно будет не бояться за то, что будет куб безнадежно испорчен вандалом», — рассказал руководитель подрядной организации Андрей Калашник.

Источник фото: телеканал «360»

Все элементы — на двухслойном резиновом покрытии. Здесь осталось установить информационный стенд и 4 скамейки, провести освещение и видеонаблюдение. Точно такие же площадки строят еще по двум адресам в Железнодорожном — Юбилейная, 7 и Пионерская, 31.

Источник фото: телеканал «360»

«Безусловно, детские площадки, которые устанавливаются по программе губернатора, они более интересны и насыщены элементами, но также муниципалитет каждый год благоустраивает около 49 территорий, также благоустраивая дворы детскими площадками уже за городской бюджет», — сообщила главный эксперт управления благоустройства Анна Смирнова.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы во дворе появились площадки, жители оставляли заявку на портале «Добродел». Три новые площадки в Железнодорожном официально откроют в День города, уже в эту субботу.