«Горки, качели и большая пирамидка». Парк в Рошале начал преображаться

Сотни квадратных метров дорожек, ротонды, лавочки и игровая площадка. В Рошале открыли городской парк площадью шесть гектаров. На благоустройство ушло 1,5 года.

Екатерина и Юлия увлеклись спортом два года назад. Сначала скандинавской ходьбой занимались прямо на улицах города. Сейчас же спортсменок можно встретить только в парке. В день они проходят до пяти километров: тренируют тело, дышат свежим воздухом и наблюдают за переменами.

«Занимаемся скандинавской ходьбой не первый год. И занимаемся в нашем парке. Парк очень изменился за последние годы. Здесь появились дорожки для велосипедов, можем ходить и мы с нашими палочками. Все очень нравится: свежий воздух, птицы, природа», — рассказала жительница г. о. Рошаль Екатерина Казакова.

Источник фото: телеканал «360»

В последнее время эту территорию с трудом можно было назвать парком — все заросло деревьями и кустарником. 1,5 года назад начались работы по благоустройству. Сначала расчистили местность — вырубили почти сотню аварийных деревьев. На их месте в парке появились ротонды, мегалиты, лавочки, вазоны и две тысячи новых культурных деревьев: туи, клены, дубы, можжевельник и хосты. 7,5 тысячи квадратных метров дорожек выложили плиткой. За безопасностью в парке следят камеры видеонаблюдения. Благоустройство парка обошлось в 200 миллионов рублей — деньги выделили из бюджета области.

Источник фото: телеканал «360»

«Вечером очень красиво, потому что большая работа проделана по освещению. Архитектурная художественная подсветка присутствует: подсвечивает деревья, различные конструкции. Это очень интересно», — отметил генеральный директор АО «Курорт «Крестов брод» Василий Логинов.

Площадка с тренажерами, аттракционами и буккросингом открылась в парке Рошаля Подробнее

Спортсменам скучать тоже не приходится. В парке появились столы для настольного тенниса и тренажеры. Местом притяжения юных жителей Рошаля стала детская площадка. Двухъярусное сооружение площадью более трех тысяч квадратных метров поделено на зоны: активную — с горками, туннелями и батутами и пассивную — там можно покачаться на качелях с книгой в руках. Литературу можно взять там же — на площадке есть зона буккросинга.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне нравится то, что есть большие хорошие горки, качели и большая пирамидка — больше всех пирамидок, которые есть в Рошале. Можно лазить. Есть сетчатые качели, на которых можно полежать и покататься», — поделилась впечатлениями жительница г. о. Рошаль Аня Исаева.

Источник фото: телеканал «360»

Это только первый этап благоустройства парка. Вторая зона отдыха будет располагаться на противоположном берегу реки Воймега. Там появятся зоны отдыха, спортивная площадка, амфитеатр и храм. Сейчас разрабатывается концепция развития данной территории.