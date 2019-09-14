«Горки, качели и большая пирамидка». Парк в Рошале начал преображаться
Екатерина и Юлия увлеклись спортом два года назад. Сначала скандинавской ходьбой занимались прямо на улицах города. Сейчас же спортсменок можно встретить только в парке. В день они проходят до пяти километров: тренируют тело, дышат свежим воздухом и наблюдают за переменами.
«Занимаемся скандинавской ходьбой не первый год. И занимаемся в нашем парке. Парк очень изменился за последние годы. Здесь появились дорожки для велосипедов, можем ходить и мы с нашими палочками. Все очень нравится: свежий воздух, птицы, природа», — рассказала жительница г. о. Рошаль Екатерина Казакова.
В последнее время эту территорию с трудом можно было назвать парком — все заросло деревьями и кустарником. 1,5 года назад начались работы по благоустройству. Сначала расчистили местность — вырубили почти сотню аварийных деревьев. На их месте в парке появились ротонды, мегалиты, лавочки, вазоны и две тысячи новых культурных деревьев: туи, клены, дубы, можжевельник и хосты. 7,5 тысячи квадратных метров дорожек выложили плиткой. За безопасностью в парке следят камеры видеонаблюдения. Благоустройство парка обошлось в 200 миллионов рублей — деньги выделили из бюджета области.
«Вечером очень красиво, потому что большая работа проделана по освещению. Архитектурная художественная подсветка присутствует: подсвечивает деревья, различные конструкции. Это очень интересно», — отметил генеральный директор АО «Курорт «Крестов брод» Василий Логинов.
Площадка с тренажерами, аттракционами и буккросингом открылась в парке РошаляПодробнее
Спортсменам скучать тоже не приходится. В парке появились столы для настольного тенниса и тренажеры. Местом притяжения юных жителей Рошаля стала детская площадка. Двухъярусное сооружение площадью более трех тысяч квадратных метров поделено на зоны: активную — с горками, туннелями и батутами и пассивную — там можно покачаться на качелях с книгой в руках. Литературу можно взять там же — на площадке есть зона буккросинга.
«Мне нравится то, что есть большие хорошие горки, качели и большая пирамидка — больше всех пирамидок, которые есть в Рошале. Можно лазить. Есть сетчатые качели, на которых можно полежать и покататься», — поделилась впечатлениями жительница г. о. Рошаль Аня Исаева.
Это только первый этап благоустройства парка. Вторая зона отдыха будет располагаться на противоположном берегу реки Воймега. Там появятся зоны отдыха, спортивная площадка, амфитеатр и храм. Сейчас разрабатывается концепция развития данной территории.