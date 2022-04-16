Горящую траву рядом с автодорогой в Омске показали на видео

Травма загорелась рядом с одной из автомобильных дорог в Омске. Видео показал Telegram-канал kp.ru.

На кадрах видно, что пламя полыхает в непосредственной близости от участников дорожного движения, при этом автомобили спокойно продолжают свой путь.

Накануне вечером на одной из подземных парковок в столице вспыхнул пожар на площади в 10 квадратных метров. На место выехали экстренные службы.

Также с 16 апреля власти Забайкального края ввели режим повышенной готовности из-за пожароопасной ситуации в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел пожароопасный сезон в области на период с 11 апреля по 31 октября.