Горячую воду начали отключать в Москве

В 2020 году горячую воду не отключали до 1 июля.

«График изменен в связи с действующим режимом повышенной готовности и ограничительными мерами», — говорится в сообщении.

Чтобы проверить график отключения горячей воды по своему месту жительства, нужно только ввести в строку адрес дома.

Без горячей воды москвичам предстоит провести не более 10 дней. При этом в 2011 году воду отключали на 14 дней, а еще раньше — на три недели.

В Московской области горячую воду также начали отключать с 1 июля во всех муниципалитетах. Исключением оказался Серпухов, где отключения начались 15 июня в связи с необходимостью проведения работ.

Отключение горячей воды нужно для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Благодаря этой процедуре все элементы централизованного теплоснабжения будут надежно работать в холода. Специалисты заменяют старые двигатели, насосы и теплообменники. Для проведения профилактических работ требуется отключить у потребителей горячую воду.

Чтобы во время профилактических работ счетчик горячей воды не накручивал лишние кубометры, рекомендуется на это время перекрыть ее и пользоваться только холодной водой.