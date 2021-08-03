Горячую линию Всероссийской переписи населения запустят в конце сентября

Перед началом Всероссийской переписи населения запустят горячую линию. Людям будут рассказывать обо всех нюансах этого масштабного мероприятия с 24 сентября. Об этом говорится в рекомендациях Росстата высшим должностным лицам российских регионов.

Работать горячая линия будет каждый день до 14 ноября с 09:00 до 21:00. Звонок по номеру 8-800-707-20-20 будет бесплатным. Также в Росстате продумали рекламную кампанию на телевидении. Агитационные плакаты появятся везде — от подъездов жилых домов до аэропортов.

В ведомстве также решили рассказывать о переписи в МФЦ: там установят информационные стенды и будут раздавать листовки. Детали переписи педагоги будут обсуждать на уроках со своими учениками. Для этого снимут специальные видеоролики и мультфильмы и составят инструкцию для учителей.

В конце июля дату проведения Всероссийской переписи населения сдвинули на две недели. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября. Ранее старт мероприятия планировали на 1 октября. В Росстате объяснили, что для организации переписи привлекут ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования.