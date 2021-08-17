Горячую линию создадут в севастопольском «Водоканале»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился создать штаб в «Водоканале», который будет консультировать местных жителей. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

Он уточнил, что севастопольцы смогут обращаться туда, чтобы прояснить любые вопросы, связанные с ремонтом сетей водоснабжения.

«Мне бы хотелось, чтобы там активную роль „Водоканал“ занимал как заказчик работ, прежде всего. И ответственность (нес — прим. ред.) за все происходящее», — подчеркнул Развожаев.

Ранее в Краснодаре местные жители пожаловались на качество водопроводной воды. У одних из-за нее началась аллергия, другие используют медицинские маски вместо фильтра — иначе невозможно умыться. По анализам вода чистая, чего не скажешь о ее виде.