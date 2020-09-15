«Горячую линию» по вопросам школьного питания открыл Роспотребнадзор
Во всех территориальных органах Роспотребнадзора заработала «горячая линия» по вопросам школьного питания. Об этом сообщило ОТР.
Уточняется, что глава государства Владимир Путин поручил обеспечить учеников начальных классов горячим питанием. Из бюджета на эти цели выделено свыше 108 миллиардов рублей до 2023 года.
Первый заместитель главы Министерства просвещения Дмитрий Глушко заверил, что сейчас бесплатным горячим питанием охвачены 100% учеников начальных классов.