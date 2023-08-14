14 августа 2023, 12:33
Горячую линию по вопросам качества школьных товаров запустили в Москве
Роспотребнадзор запустил в Москве горячую линию по вопросам качества товаров для детей
Всероссийскую горячую линию по вопросам безопасности и качества детских и школьных товаров проведут с 14 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства расскажут о качестве и безопасности детской одежды, обуви, школьной формы, а также объяснят нормативные требования к категориям товаров.
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Роспотребнадзор запустил горячие линии во всех регионах России. Ознакомиться со всеми рекомендации можно на официальных сайтах территориальных органов ведомства. Кроме этого, там доступны номера телефонов и адреса специальных центров и пунктов.
Также в круглосуточном режиме функционирует единый бесплатный номер: 8 (800) 555 49 43.
Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной формы.
Роспотребнадзор
Москва 2023
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