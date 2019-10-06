Горячий чай и музыка скрасили ожидание автобусов в Подмосковье

Теплый чай, шоколад и хорошая музыка — пассажиров подмосковных автобусов грели на остановках в день рождения Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Подарок устроил один из областных перевозчиков своим пассажирам в честь дня рождения региона. Области исполнилось 90 лет. На остановках в Люберцах, Мытищах и в Долгопрудном, несмотря на дождливую погоду, пассажиров развлекали артисты, которые исполняли русские народные песни. Жители были удивлены и остались довольны теплым приемом.

«Отлично! В присутствии такой погоды, чтобы всегда было так хорошо. Чай очень греет, хороший», — сказала Наталья, пассажир.

Праздник в честь дня рождения Подмосковья устроили не только на автобусных остановках. Так, 12 музеев региона провели день открытых дверей. Все желающие могли бесплатно прийти на различные экскурсии, познакомиться с жизнью исторических личностей, живших или гостивших в подмосковных усадьбах.

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А в преддверии юбилея губернатор области Андрей Воробьев наградил выдающихся жителей региона, среди которых певец Денис Майданов, участвующий во многих благотворительных концертах Московской области, Нонна Гриашева, которой удалось вывести Московский областной театр юного зрителя на новый уровень, протоиерей Александр Ткаченко, благодаря которому в регионе появился детский хоспис, и многие другие.