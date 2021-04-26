Москвичам назвали даты отключения горячей воды

Отключения горячей воды в квартирах москвичей начнутся с 11 мая. Максимальный срок, когда из кранов будет течь только холодная вода, составит 10 дней. Графики отключения доступны на официальном сайте мэра российской столицы, сайте МОЭК, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Власти столицы напомнили, что отключение горячего водоснабжения — это необходимость для подготовки коммуникаций к будущему отопительному сезону. За установленный срок специалисты проверят работу тепловых станций и сетей.

На время проверки власти рекомендуют полностью отключить стояк с горячей водой в квартире, чтобы счетчики не накручивали лишние кубометры.

При внеплановом отключении горячего водоснабжения жильцы могут потребовать перерасчета за коммунальные услуги.

По прогнозам синоптиков, в начале мая теплая погода в столицу не вернется. Пришедшее в столицу похолодание задержится надолго. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предложил немного потерпеть, потому что медленное повышение температуры все же начнется, но позже. Остается надеяться, что первые отключения горячей воды в домах москвичей не придутся на слишком прохладные дни.