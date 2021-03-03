В нескольких регионах России сократят срок отключения горячей воды летом

В российских регионах присутствия ПАО «Т Плюс» срок отключения горячей воды летом сократится с 14 до семи дней. Это стало возможным благодаря увеличению резервных схем теплоснабжения.

«ПАО „Т Плюс“ одно из первых в стране минимизирует сроки нормативных отключений горячей воды летом с 14 до 7 дней», — приводит Ura.ru сообщение пресс-службы компании. Как указано в заявлении, это стало возможным благодаря росту резервных схем теплоснабжения: строительству перемычек и монтажу байпасных линий во время подготовки к отопительному сезону.

Как подчеркнули в компании, даже в Москве и Подмосковье опрессовки длятся 10 дней, поэтому такой шаг ПАО «Т Плюс» носит беспрецедентный характер.

Планах поставщиков проложить свыше 14 километров временных трубопроводов в регионах своего присутствия. В 2021 году также планируется отремонтировать порядка 539 километров трубопроводов.

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