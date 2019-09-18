Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве

В Москве запустили выделенную горячую линию по вопросам включения отопления. Через нее можно будет получить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку при возникновении проблем.

С началом отопительного сезона в Подмосковье определятся в течение недели Подробнее

Позвонить можно по телефону +7 (800) 100-23-29. Колл-центр будет работать до момента повсеместного включения отопления. Линию специально отделили от основной, так как люди начинают массово звонить с вопросами об отоплении, и по другим задачам в сфере ЖКХ операторы отвечают дольше. Об этом рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, его процитировал сайт мэра Москвы.

На горячую линию также можно будет дозвониться через единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53. Для того чтобы задать вопрос про отопление, после набора номера нужно нажать на цифру «2».

Заявку на оказание помощи предлагается оставить и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Там нужно найти раздел «Единый диспетчерский центр» и нажать на плюс. В правом нижнем углу экрана появится окно подачи заявления. Далее следует выбрать тип дефекта, а затем ввести свой адрес. Над обращением начнут работать сразу же после его подачи. Статус исполнения показывается в приложении.

Обычно отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. Работы по включению проходят в течение нескольких суток.

Сначала тепло подают в детские сады, школы, поликлиники и больницы. Только после этого отопление включают в домах и на предприятиях. В соцучреждениях при необходимости начать топить могут раньше открытия отопительного сезона.