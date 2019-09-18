Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве
С началом отопительного сезона в Подмосковье определятся в течение неделиПодробнее
Позвонить можно по телефону +7 (800) 100-23-29. Колл-центр будет работать до момента повсеместного включения отопления. Линию специально отделили от основной, так как люди начинают массово звонить с вопросами об отоплении, и по другим задачам в сфере ЖКХ операторы отвечают дольше. Об этом рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, его процитировал сайт мэра Москвы.
На горячую линию также можно будет дозвониться через единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53. Для того чтобы задать вопрос про отопление, после набора номера нужно нажать на цифру «2».
Заявку на оказание помощи предлагается оставить и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Там нужно найти раздел «Единый диспетчерский центр» и нажать на плюс. В правом нижнем углу экрана появится окно подачи заявления. Далее следует выбрать тип дефекта, а затем ввести свой адрес. Над обращением начнут работать сразу же после его подачи. Статус исполнения показывается в приложении.
Обычно отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. Работы по включению проходят в течение нескольких суток.
Сначала тепло подают в детские сады, школы, поликлиники и больницы. Только после этого отопление включают в домах и на предприятиях. В соцучреждениях при необходимости начать топить могут раньше открытия отопительного сезона.