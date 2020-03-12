Горячая линия по коронавирусу заработает в Подмосковье с 13 марта

Круглосуточная горячая линия начнет работать в Подмосковье с 13 марта. Ей смогут воспользоваться те жители региона, которые вернулись из стран с зафиксированными случаями коронавируса. По телефону они смогут узнать, что нужно сделать в первую очередь.

Об этом «360» рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Горячая линия по номеру 8-800-550-50-30 — для граждан, вернувшихся с указанных территорий, (где были случаи коронавируса — прим. ред.), по которому можно передать сведения о месте, дате пребывания, возвращения и контактную информацию.

Речь идет о таких стран, как Китай, Корея, Иран, Италия, Франция, Испания и Германия, а также других, в которых обнаружили случаи заражения коронавирусом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности на территории региона. Это сделано для того, чтобы остановить распространение коронавируса. В первую очередь, глава Московской области запретил проводить массовые мероприятия с количеством людей свыше пяти тысяч человек. Организаторам концертов и спортивных состязаний, в которых будут участвовать меньше пяти тысяч человек, порекомендовали временно отложить их проведение.

Руководителям компаний предложили перевести сотрудников на удаленную работу. В школах региона ввели дополнительные меры предосторожности — утром всем ученикам будут измерять температуру. Если в классе заболеет 20% детей, его закроют на карантин. Если такой процент больных учеников будет по всей школе, то учебное учреждение прекратит работать минимум на неделю.