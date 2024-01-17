17 января 2024, 22:48
Горячая линия для пострадавших при беспорядках заработала в Башкирии
Прокуратура Башкирии открыла горячую линию для пострадавших в беспорядках
Башкирская прокуратура открыла телефон горячей линии, куда могут обратиться пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.
«Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции. Звонки будут принимать в рабочие дни с 09:00 до 18:00», — уточнили в прокуратуре.
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Там взяли на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков, в результате которых пострадали полицейские.
Следствие установило, что население Башкирии призывали выйти с протестами к Баймакскому районному суду. Акции специально запланировали во время заседания по уголовному делу против Фаиля Алчинова*.
Мужчину заподозрили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Целью протестов стало освобождение Алчинова* от уголовной ответственности, отметил в СК.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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