Гори, 2021! Провожаем год в нашей трансляции

Календарь на 2021 год можно выбрасывать, ведь до его конца остались буквально считаные часы. Коронавирус не только никуда не пропал, а мутировал и стал еще заразнее, мы опять сидели дома в нерабочие дни, пока врачи продолжали работать на износ.

Не нужно дальше перечислять, с какими еще трудностями мы столкнулись в этом году. Самое время поджечь 2021-й, как записку с новогодним желанием, ведь впереди — лучшее.

Присоединяйтесь к трансляции «360» и вздохните с облегчением, наблюдая за тем, как красиво горит 2021 год. Разверните это медитативное видео на полный экран и почувствуйте тепло, как будто сидите перед камином, в котором потрескивают дрова.