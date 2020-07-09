Гордон испугался публиковать интервью с Жириновским

По данным издания, Жириновский пояснил Гордону, что Россия не нападала на Украину.

«Россия помогла жителям Крыма освободиться. Донбассу освободиться. У нас никогда не было цели на кого-то нападать», — заметил политик.

По его мнению, именно украинские власти виноваты в том бардаке, который происходит в их стране.

«Вас нет на политической карте мира. Ибо вы совершили госпереворот, ваша власть прекратила свое существование», — подчеркнул лидер ЛДПР.