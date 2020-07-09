Гордон испугался публиковать интервью с Жириновским
Украинский журналист Дмитрий Гордон сделал очередное интервью с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. Однако он отказался его выкладывать, объяснив это тем, что российский политик наговорил такого, что они оба попадут за решетку на Украине. Сайт kp.ru обнародовал расшифровку беседы.
По данным издания, Жириновский пояснил Гордону, что Россия не нападала на Украину.
«Россия помогла жителям Крыма освободиться. Донбассу освободиться. У нас никогда не было цели на кого-то нападать», — заметил политик.
По его мнению, именно украинские власти виноваты в том бардаке, который происходит в их стране.
«Вас нет на политической карте мира. Ибо вы совершили госпереворот, ваша власть прекратила свое существование», — подчеркнул лидер ЛДПР.