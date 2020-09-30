Горбачев заявил, что мир был бы справедливее и безопаснее при сохранении СССР

Стабильность, справедливость и безопасность всего мира была бы выше, если бы Советский Союз не распался. «Конечным результатом» перестройки этот процесс не был, и власти к нему не стремились.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заметил в интервью изданию The Times, что у истории нет сослагательного наклонения. Полную версию его беседы предоставила РИА «Новости» пресс-служба Горбачев-фонда.

«Я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — сказал политик.

Бывший советский лидер обратил внимание на тот факт, что «конечным результатом» перестройки распад Советского Союза не был.

«И, разумеется, мы этого не хотели», — добавил Горбачев.

Он признал, что реформирование партии началось с опозданием, экономические реформы были недостаточно смелыми, а СССР оказался децентрализован.

Однако в числе реальных результатов бывший советский лидер назвал прекращение холодной войны и соглашение о ядерном разоружении. В стране была установлена свобода слова, собраний и вероисповеданий, выезд из СССР не ограничивали, появились альтернативные выборы и сформировалась многопартийность.

«И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно», — сказал Горбачев.

По его мнению, именно по этой причине путч августа 1991 года провалился, хоть и нанес ущерб как президенту, так и Союзу. Его «добили» радикалы и сепаратисты, которые не думали о последствиях.