Горбачев высказался о необходимости продлить СНВ-3

«Продлить договор СНВ-3 необходимо, и это реально, тем более что Байден за это выступал в ходе предвыборной кампании. Я вспоминаю разговор с ним в Белом доме в 2009 году, в самом начале президентства Барака Обамы. Главное, в чем мы тогда сошлись, — надо продолжать процесс ядерного разоружения», — приводит агентство слова Горбачева.

Собеседник добавил, что после продления этого договора надо идти дальше. По его словам, за пару лет можно договориться о более масштабном соглашении. Нужно вести диалог и принимать дополнительные решения о безопасности, так как появились новые виды оружия и началась гонка вооружений.

Вашингтон не раз отвергал предложения Москвы по продлению СНВ-3. Американская сторона пыталась привлечь к участию в нем Китай, но Пекин категорически от этого отказался. Договор прекращает действие 5 февраля 2021 года. Его подписали в 2010 году действующие тогда президенты России и США — Дмитрий Медведев и Барак Обама.